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- ＃五鈷杵 ・バジュラ ラブラドライト石 密教 ＃未使用
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商品詳細
ブラドライト石彫刻の密教法具の五鈷杵「ゴコシヨ」・バジュラになります。石の特徴である虹色がところどころに綺麗に見えます。(切っ先)八本の外側(鈷)には龍彫りが施されています。写真をご覧下さいませ。突起がなく手に馴染みやすくなっています。お守りとして身近に置くことで効果があると期待されています。素材：天然ラブラドライト石Labradoriteサイズ(約)：長さ99gx横巾32mm重さ(約)：57g＃財運＃幸運を呼び込む＃魔除け＃瞑想＃Buddha＃Rabradolite☆☆送料込みの匿名配送です☆☆
http://narcologia.ru/goods/Persia512188.html
http://narcologia.ru/goods/calling864850.html
http://narcologia.ru/goods/influenza291193.html
＃五鈷杵 ・バジュラ ラブラドライト石 密教 ＃未使用
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