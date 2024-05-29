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- ウェッジウッド ホリデーオーナメント 2020 3個セット
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商品詳細
ウェッジウッドのホリデーオーナメント2020フォーコーリングバードブルーボックスクリスマスツリー新品未使用ですが、検品の為開封はしました。梱包してブルーの箱のまま段ボールに入れてで送りますバラ売は考えていません。神経質な方はお控えください
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