- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- 重箱 二段 数量:六個
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
蓋付の二段重箱です。一段目は仕切が付いた内箱、二段目は小箱が三個並んでます。それぞれ取り外しできます。写真をご参照して頂ければイメージできるかなと思います。以前経営していた飲食店のランチで使用していました。外箱に少し傷がありますが、欠けたりはしておらず十分使用できるかと思います。カラー···ブラック概算寸法（ミリ）縦300横140高さ100
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate300948.html
http://narcologia.ru/goods/update807495.html
http://narcologia.ru/goods/slide182087.html
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
松屋漆器店 重箱 白木塗タモ6.0 二段 6寸 内朱 白木 約18×18cm 木製 ...
松屋漆器店｜白木塗タモ［6寸］二段重箱(ナチュラル) - 北欧とインテリア雑貨のオンラインショップ｜ハシュケ［hushykke］
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
松屋漆器店 重箱 白木塗タモ6.0 二段 6寸 内朱 白木 約18×18cm 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)
テーブルウェアイースト 重箱 2段重 23cm さくら型 仕切り付き 和モダンオードブル
松屋漆器店 白木塗タモ 6寸重箱用 六つ切仕切り 重箱 仕切り 白木 組み立て式 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)
松屋漆器店 白木塗タモ［六つ切仕切り］6寸重箱用 - 北欧とインテリア ...
重箱 おしゃれ モダン 3段 通販 仕切り付き 6寸 お重 ...｜BACKYARD ...
松屋漆器店 白木塗タモ 6寸重箱用 九つ切仕切り 重箱 仕切り 白木 組み立て式 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate300948.html
http://narcologia.ru/goods/update807495.html
http://narcologia.ru/goods/slide182087.html
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
松屋漆器店 重箱 白木塗タモ6.0 二段 6寸 内朱 白木 約18×18cm 木製 ...
松屋漆器店｜白木塗タモ［6寸］二段重箱(ナチュラル) - 北欧とインテリア雑貨のオンラインショップ｜ハシュケ［hushykke］
長方形の二段重箱（タモ・六つ仕切り付）／ZUTTO（ズット）｜愛着を ...
松屋漆器店 重箱 白木塗タモ6.0 二段 6寸 内朱 白木 約18×18cm 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)
テーブルウェアイースト 重箱 2段重 23cm さくら型 仕切り付き 和モダンオードブル
松屋漆器店 白木塗タモ 6寸重箱用 六つ切仕切り 重箱 仕切り 白木 組み立て式 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)
松屋漆器店 白木塗タモ［六つ切仕切り］6寸重箱用 - 北欧とインテリア ...
重箱 おしゃれ モダン 3段 通販 仕切り付き 6寸 お重 ...｜BACKYARD ...
松屋漆器店 白木塗タモ 6寸重箱用 九つ切仕切り 重箱 仕切り 白木 組み立て式 木製 日本製 おしゃれ タモ お重 天然木 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)