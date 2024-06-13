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重箱　二段　数量:六個
商品番号 J17568732070
商品名

重箱　二段　数量:六個
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蓋付の二段重箱です。一段目は仕切が付いた内箱、二段目は小箱が三個並んでます。それぞれ取り外しできます。写真をご参照して頂ければイメージできるかなと思います。以前経営していた飲食店のランチで使用していました。外箱に少し傷がありますが、欠けたりはしておらず十分使用できるかと思います。カラー···ブラック概算寸法（ミリ）縦300横140高さ100
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate300948.html
http://narcologia.ru/goods/update807495.html
http://narcologia.ru/goods/slide182087.html
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