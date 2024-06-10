博多人形/寿宴/正二作/伝統工芸/鼓/ガラスケース/美しい/贈答/MGD326

博多人形/寿宴/正二作/伝統工芸/鼓/ガラスケース/美しい/贈答サイズ：人形高さ約335mm ガラスケース 435×345×480mm人形は綺麗な状態ですが、ガラスケースの背面にテープの剥がし後があります。枠部の塗装剥がれがあります。画像にてご確認ください。ガラスケースですが置いておくには問題ありませんがパーツが外れやすく上部の枠のみを持って上げると外れる可能性があります。私見では使用に問題はないと思いますが、神経質な方のご購入はお避け下さい。ご購入前の質問には出来るだけお答え致しますが、ご購入後の返品はお受け出来かねます。ご購入は慎重にお願い致します。ご購入の際はプロフィールをご確認ください。Rt100



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日本人形 伝統工芸木製品 ガラスケース入り - おもちゃ/人形



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美人物 :: 寿宴