MONTBLANC モンブラン ホースシュー バックル リバーシブル ベルト

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⭕️即購入OKです！⭕️定番からビンテージ、ブランドの古着を多数扱っております！⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#16⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎⬆︎………………………………………………………………【ブランド】モンブラン【カラー】ブラックブラウンベルト【総丈】 101㎝バックル【縦幅】 4㎝【横幅】 7㎝【コンディション】B+【備考】モンブランのレザーベルトです。定番で人気の高いホースシューモチーフのバックルとリバーシブル使用の裏表で色の違うレザーを使用したアイテムです。穴周りが少しダメージがありシワになっております。使用時に特に目立つものではありませんが、よくお確かめの上ご検討ください。バックル自体に特に目立つ傷などなくベルトも交換可能なので末長くお使いいただけると思います。※古着故の使用感や細かな汚れがある場合がございます。古着にご理解のない方のご購入はお控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に差がある場合があります。【S】新品同様未使用品【A+】未使用ではないが綺麗な商品【A】若干の使用感はあるが綺麗な商品【B+】一般的な中古 全体的に目立った汚れはなし【B】目立たないがわずかに汚れ、小傷がある【C】使用感や目立つ汚れがある【D】ジャンク品※上記コンディションはメルカリとは別に個人の主観によるもので設定しております。見落としなどある場合もあり得ますので、詳しい状態など確認されたい場合は必ずご質問ください。素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。記載以外の採寸はご質問ください。全て出品物はあくまで個人保管の中古になります。保管環境は禁煙で自身も吸いません。神経質な方や完璧な状態をお求めの方は正規店から新品をお買い求めください。【注意事項】個人的な着画の希望や身長体重、似合うかなどのご質問は対応致しません。コメントされても返答せず削除します。商品の実寸にて判断をお願い致します。値下げ交渉はご希望の金額を提示してください。設定の内容関係なく発送は基本的に郵便を使用しております。サイズなどによってはヤマト運輸を使用しております。