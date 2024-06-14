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未使用　ブルガリ　ネクタイ　赤　ストライプ　セッテピエゲ　重厚感
商品番号 R82932493048
商品名

未使用　ブルガリ　ネクタイ　赤　ストライプ　セッテピエゲ　重厚感
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ブルガリ　高級ハイブランド色柄　：レッド　レジメンタル　セブンフォールド剣先幅：9.5cm全長:147cm生地　：絹シルク100%状態　：未使用ですが保管品の為未使用に近いとしてます。真っ赤なネクタイで人目を引きます。梱包はリサイクルで、匿名簡易包装にさせて頂きます。箱は撮影用の為付きません。四つ折りに畳んで配送になります。当て布に弱アイロンでシワを伸ばすと使いやすいです。更にフォロー頂ければ2個目は500円単品値引き(ネコポス同封出来る物であれば何でも可。コメント下さい。　購入先　大手買取ブランドショップ　真贋鑑定済の古物市場プロフに長期で発送出来ない日があれば記載しておきます。
http://narcologia.ru/goods/moisture844869.html
http://narcologia.ru/goods/traverse779426.html
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