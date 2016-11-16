LOUIS VUITTON 長財布 グラセ ポルトフォイユドゥーブル 二つ折り ...

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商品詳細
⭕️LOUISVUITTON長財布 （二つ折り）グラセポルト フォイユドゥーブル（中古）素材→レザー色→モノグラム ブラック マットサイズW11cm×H22.5cm×D2cm※シリアルナンバー MI1002※ビトン神戸店で購入付属品は無し※オープンポケット×2※スリット式ポケット×2※カードポケット×7※中側は綺麗です。※外側、写真７枚目寄れあり※小銭入れ、ファスナー良好⭕️すり替え防止の為、返品、返金は致しません。NCNRで宜しくお願い致します。自宅保管
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