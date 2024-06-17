エルメス　鎧革　藤原ヒロシ　あぶみ革　オーダー不可

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商品詳細
エルメスのあぶみ革です。二本セットなので一本出品致します元々こちらは馬具用品として販売されているものになりますそれを藤原ヒロシさんはベルトとして紹介し、その後即完売、日本でも入荷未定、オーダー不可の貴重なベルトです。サイズは145センチです。黒にエルメスカラーのオレンジステッチの物になります。一番小さい穴で85センチくらいです素材···本革カラー···ブラック
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