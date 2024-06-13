希少 新品 ネイバーフッド 07ss FLYING ACE Tシャツ ブルー M

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させていただきますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆■希少新品未使用品NEIGHBORHOODネイバーフッド07ssFLYINGACE両面プリントACEOFSPADESスペードウイング半袖TシャツカットソーBLUEブルーM※付属品：保存袋オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：M実寸サイズ（平置きにて測定）肩幅：約47cm（肩から肩まで）身幅：約51.5cm（脇下から脇下まで）着丈：約67.5cm（首元の縫い目から裾まで）多少の誤差はお許し下さい。カラー：BLUE◆◆商品状態◆◆新品未使用品になります。撮影・検品の為に初めて開封しております。あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:K-14-22_22510_31006(S)〕