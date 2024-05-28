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‼️未使用‼️ ポールスミス　ラウンドファスナー長財布　PSU817-30
商品番号 R68571449007
商品名

‼️未使用‼️ ポールスミス　ラウンドファスナー長財布　PSU817-30
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミスラウンドファスナー長財布カラー···ネイビー柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革PSU817-30サイズ横幅19.5cm縦約10cmマチ約2cm仕様ファスナー開閉式外側ファスナー付きポケット×1内側札入れ×2ファスナー付き小銭入れ×1カードポケット×12その他ポケット×2状態未使用品です。綺麗だと思いますが保管品の為多少のスレ・傷はご了承下さい。完璧を求める方神経質な方はお控えください。気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。【付属品】箱都内の質店より購入そのまま出品致します。ご納得の上でのご購入をお願い致します。KUMVVEPQV875
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