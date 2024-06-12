【美品】カステルバジャック　長財布　クラー　ラウンドファスナー

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十字のリピート柄の上からカステルバジャックがペイントしたようなプリント柄が特徴的な目を惹くデザインオールレザーで仕上げた上品なカジュアルシリーズ札入れは2層式で仕分けも可能フリーポケットとしても使えますマチ付きなので大きく開き使いやすいオリジナルの金具を使い細部までこだわったデザイン内側はシルバーの箔押しを施しています小銭入れ部分もファスナー部分もかなり綺麗です【アイテム】CASTELBAJACカステルバジャック長財布ラウンドファスナーラウンドジップカードポケットクラーマルチカラーブルーレッドホワイトチェック柄レザーエンボスロゴ【サイズ】縦幅：約9cm横幅：約19.5cmマチ：約2.5cmお札収納4カード収納12コインケース1※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください【色.柄】マルチカラーチェックホワイトブルーレッドオレンジ白青赤【素材】牛革【商品状態ランク】A Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送致します都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございますその他気になる点がございましたらお気軽にお声掛けください