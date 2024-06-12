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美品✨PaulSmith　2つ折り財布　マーケトリーストライプラビット　紺
商品番号 U99509074329
商品名

美品✨PaulSmith　2つ折り財布　マーケトリーストライプラビット　紺
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます◡̈♥♡全て送料無料♡♡追跡あり・匿名配送♡♡即購入可能♡お気軽にコメント下さい(^^)出来る限り対応致します！※返信が遅くなる場合があるのでご了承下さい。୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にも多数出品しております♡°˖　#なむのmensお洋服୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧【商品詳細】ポールスミス　折り財布　マーケトリーストライプラビット　マルチストライプ　マルチカラー　二つ折り　2つ折り　紺✿ブランド　　　PaulSmith✿カラー　　　　ネイビー✿素材　　　　　レザー✿サイズ　　縦　　　　　　約9.5cm　横　　　　　　約11.5cm　まち　　　　　約3cm　素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。✿コンディションBS新品、タグ付きA未使用、もしくは新品同様の極美品B使用しているが美品C目立った傷や汚れがない良品D使用感の強いお品E状態の悪いもの✿購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧【ご注意】⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
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