美品 HERMES シルク ネクタイ 赤 動物 鳥

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HERMESのネクタイです(^^)特に汚れも染みも色落ちもないかと思いますが、見落としがありましたらすみません。クリーニング済です。・カラー赤エンジRED・サイズ大剣幅/約9cm全長/約143cm・購入場所都内本店・補足折りたたんで発送いたします。多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すのが良いかと思います。