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【美色激レア】NEWERA ロサンゼルス ドジャース ティファニーブルー
商品番号 E53380442987
商品名

【美色激レア】NEWERA ロサンゼルス ドジャース ティファニーブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYLOSANGELESDODGERSWORLDSERIES1981CREMEEDITION59FIFTYFITTEDHAT◯カラーホワイト×ティファニーブルー◯サイズ71/2(59.6cm)他のサイズご希望あればコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！ポスト投函になります^^#即購入OK#MLB#LOSANGELES#DODGERS#ドジャース#LA#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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