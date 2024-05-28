シュプリーム☆総柄スモールボックスロゴTシャツ 花柄

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商品詳細
▪️ブランド▪️シュプリームSupreme ▪️商品▪️総柄花柄モールボックスロゴ半袖Tシャツ▪️サイズ表記▪️L▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈74(首リブ含む)・身幅59・肩幅50・袖丈25多少の誤差はお許しください。▪️カラー▪️総柄花柄 /グリーンレッドマルチカラーフラワー▪️素材▪️コットン綿▪️状態▪️USED
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