Aime Leon Dore 新品未使用タグ付き　2020A/Wマフラー

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商品詳細
新品未使用タグ付き結局全く使わず出品しますポケットとボタン付きでかなり珍しいタイプのマフラー確かAimeはそのシーズンにジャケットもお揃の感じで出してた気がします使い方によってはマフラー以外のアイテムになりえるかもしれないです！Aimeはもうこのタイプのマフラー出していないのでかなりレアなはずこれに関しては新品タグ付きなので値下げしませんカラー···パープル
http://narcologia.ru/goods/recuperation16021.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture112041.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant583282.html
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