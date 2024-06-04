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CHANEL ポーチ
商品番号 S48472816707
商品名

CHANEL ポーチ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦約21センチ　横約３０センチポーチと書いてますがこれをポーチと言うのかあまり詳しく無いので分かりません。
http://narcologia.ru/goods/capitation859908.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic617012.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln691202.html

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