CHANEL ポーチ

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商品詳細
縦約21センチ 横約３０センチポーチと書いてますがこれをポーチと言うのかあまり詳しく無いので分かりません。
http://narcologia.ru/goods/capitation859908.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic617012.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln691202.html
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