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ラッツ　RATS WAY OF TOKYO Tシャツ　レッド　Lサイズ　長瀬智也
商品番号 B29054504224
商品名

ラッツ　RATS WAY OF TOKYO Tシャツ　レッド　Lサイズ　長瀬智也
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RATSWAYOFTOKYOSSTEELサイズBlack×Red新品未開封長瀬智也さん着用モデル東京のバイカーシーンを牽引するメンバーで構成されるモーターサイクルクラブ”TokyoRoughRiders”6.0ozのGILDANボディを使用したTシャツ。左胸、背面に”WAYOFTOKYO”右袖に”TokyoRoughRiders”のサークルロゴをラバープリント。SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ　PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER　ラッツ　rats
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