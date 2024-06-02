ラッツ　RATS WAY OF TOKYO Tシャツ　レッド　Lサイズ　長瀬智也

RATSWAYOFTOKYOSSTEELサイズBlack×Red新品未開封長瀬智也さん着用モデル東京のバイカーシーンを牽引するメンバーで構成されるモーターサイクルクラブ”TokyoRoughRiders”6.0ozのGILDANボディを使用したTシャツ。左胸、背面に”WAYOFTOKYO”右袖に”TokyoRoughRiders”のサークルロゴをラバープリント。SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER ラッツ rats



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