テアトラTシャツCARTRIDGETEEpackablehorizon

TEATORAテアトラCARTRIDGETEEカートリッジ半袖Tシャツカットソーpackablehorizonパッカブルホライズンサイズ：3カラー：グレー品番：tt-TEE-PH参考定価：15,400円EC採寸：着丈：74cm身幅：53cm裄丈：52cm原産国：日本製素材：本体ナイロン87％ポリエステル10％ポリウレタン3％別地ポリエステル100%タグは処分していますが、1度しか着用していませんので目立った汚れ等はありません。usedとご理解の上、気になる点は購入前に質問下さい。TEATORAらしいミニマルなデザインのTシャツ。旅のパッキングとイージーケアにフォーカスしたシリーズ。スーツケースにパッキングしてもシワになりづらく、旅先で洗濯しても速乾。またストレッチ性も装備。肌離れのよい立体面の組織により汗ばむ肌にはりつかず、外面は皺になりにくく、軽く、強さを備えたテキスタイルのHorizonPackableシリーズの素材S-5を使用しております。comoliコモリオーラリーエンジニアドガーメンツフレッシュサービスグラフペーパーKAPTAINSUNSHINEキャプテンサンシャインthenorthfacedaiwapiar39ダイワピアなども出品中です。柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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