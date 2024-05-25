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ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ サラ 二つ折り 長財布 エピ ブラック
商品番号 J96422045984
商品名

ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ サラ 二つ折り 長財布 エピ ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONの長財布です。シリアル：CA0166カラーはブラックです。★サイズ縦　約10.5㎝　横　約19㎝　厚み　約2.5㎝★仕様　スナップボタン開閉式ファスナー式コインケース内側にフラットポケット2つ外側にフラットポケット１つカード用ポケットが16個ございます。付属品はありません。　カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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