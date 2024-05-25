ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ サラ 二つ折り 長財布 エピ ブラック ...

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商品詳細
LOUISVUITTONの長財布です。シリアル：CA0166カラーはブラックです。★サイズ縦 約10.5㎝ 横 約19㎝ 厚み 約2.5㎝★仕様 スナップボタン開閉式ファスナー式コインケース内側にフラットポケット2つ外側にフラットポケット１つカード用ポケットが16個ございます。付属品はありません。 カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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