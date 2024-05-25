vivienne westwood マフラー オーブ柄 2way ヴィヴィアン

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ご覧いただき誠に有難うございます。viviennewestwoodの2wayマフラーです。ブルーとブラックの2way仕様で、様々なスタイルで使用できます。数回着用後、タンスに眠っておりました。傷や汚れ、もちろん破れ等なく美品です。まだまだ着用できる商品ですので、是非ご検討ください^^柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー素材···ウールヴィヴィアンウエストウッドマフラーストール