Paul Smith ポールスミス マルチストライプタブ 二つ折り財布

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★商品名PaulSmithポールスミスマルチストライプタブ二つ折り財布★商品説明シンプルなスタイルにモダンなディティールをプラスした、ハイエンドなレザーシリーズ。ベジタブルタンニンレザーを使用した高級感の漂うお品です(^^)ワンポイントでマルチカラーが見え、ポールスミスの存在感が際立ちます。コンパクトな2つ折りタイプで持ち運びやすく、デイリーユースに最適です。小さなお財布ですので、ボディバッグや胸ポケットにもすんなり収まります。★状態角に微小な色禿げがありますが、目立つ傷は無く、綺麗な状態です。使用感はあまり見られず、コインケース内もとても綺麗です♪これからも充分お使いいただけるアイテムです♪写真にてご確認お願い致します。⚠︎状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致します。★仕様カード収納×3札入れ×1BOX型小銭入れ×1フリーポケット×2★サイズタテ ：約9.7cmヨコ ：約9.2cmマチ ：約2.5cm ※平置き実寸 ※多少の誤差はご了承ください。★カラーブラック★素材本革★付属品箱★購入先大手リユースショップ★配送宅急便コンパクトでの発送を予定しています。★返品等は受け付けておりませんので、ご了承願いますm(__)m#ポールスミス#2つ折り財布#折り財布#コンパクトウォレット#フラップ#ウォレット#レザー#本革#牛革#メンズ#ブラック財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革