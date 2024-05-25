新品 定価4.3万円 WHITEHOUSE COX S7660 3つ折り財布

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WHITEHOUSECOX/ホワイトハウスコックス2020BRIDLELEATHERS76603FOLDWALLETHOLIDAYLINE[定価:42,900円(税込)]◆状態：新品未使用(国内正規品) ※FREEMANSSPORTINGCLUBにて購入。 八木通商グループのスープリームス インコーポレーテッドのタグ付き ※天然皮革のため、シワや細かな小傷・擦れ等 がございます。 ※所々、白く見えるのは表面のブルーム(蜜蝋) のため、使用前に柔らかい布で落として ください。◆Size：縦9㎝横×14㎝×厚さ2.5㎝◆カラー表記：BLACK×LT.GREY ブラック×ライトグレー ※ステッチ:ホワイト◆素材：[本体]ブライドルレザー(牛革) [中仕切り]シルクメッシュ [コインケース裏]シープスキンのライニング◆仕様：札入れ×１室、フラップ付小銭入れ×１室 カード入れ×５室、隠しポケット×３室◆商品説明ホワイトハウスコックスの３つ折り財布の原型になった大傑作、三つ折り財布S7660です。英国伝統のブライドルレザーの男らしさと女性的な丸みのあるフォルムが見事に調和しており、オンオフはもちろん、性別も超えて使える財布に仕上がっています。中でもホリデーラインは限定色のバイカラーモデルで、よりオシャレな仕上がり。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜レザー3つ折り財布小銭入れ付三つ折財布 ホリデーライン 三つ折財布BRIDLELEATHER