貴重❗️限定美品❗️TMNETWORK/宇都宮隆ＦＣ15周年記念限定本

宇都宮隆 ソロＦＣ●Magnetica15thanniversary OfficialBook2005-2009サイズ A4版 ハードカバー●ソロＦＣ15周年記念限定発売（受注生産）ＦＣ発足１5年 3冊目（5年毎に発行）開催された5年間のライブが網羅ＦＣ発足から15年間の歩みなど。本人インタビュー過去の会報、グッズ紹介など盛り沢山な内容です。大切に自宅暗所で保管して来ました。美品ですが、気になる方の購入はお控え下さい。#宇都宮隆#TMNETWORK#ＦＣ限定本#magneticグッズ種類···オフィシャル本グッズ種類···写真集



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