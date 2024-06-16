クロコダイル革二つ折り財布

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商品詳細
カラー···ブラウン柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革⭕️アマゾンで3年位前に購入した商品です。よろしくお願いします。10000円以上しました。⭕️ファスナー式⭕️クロコダイル革二つ折り財布です。
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