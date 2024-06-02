ヘフナー！！訳あり！限定出品！早い者勝ち！

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商品詳細
ヘフナーバイオリンベース！値段交渉可能！ペグが１つありません。ペグ自体はあります。ペグを回すにあたり小さなギアがあるのですがそのギアがないです。他の３つは空回した感じは特に違和感はありませんでした。ペグさえ解消できれば普通に使えると思います。念の為、ジャンク扱いで。気になる事はコメントで聞いて下さい。
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