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TAMA 14インチスネアドラム　LBZ1445
商品番号 A85910480282
商品名

TAMA 14インチスネアドラム　LBZ1445
ブランド名 タマ
特別価格 税込 17,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価が税込みで75,900円です。シェルがブロンズ製です。大きく目立つ傷はありませんがあくまで中古品ということをご理解いただいた上でご検討くださいませ。
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