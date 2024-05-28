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- TAMA 14インチスネアドラム LBZ1445
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商品詳細
定価が税込みで75,900円です。シェルがブロンズ製です。大きく目立つ傷はありませんがあくまで中古品ということをご理解いただいた上でご検討くださいませ。
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