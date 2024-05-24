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KENWORTH　ケンワース　コーデュロイ　ビンテージキャップ　刺繍
商品番号 B52898020384
商品名

KENWORTH　ケンワース　コーデュロイ　ビンテージキャップ　刺繍
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。アメリカの貨物専用自動車メーカーKENWORTHのコーディロイキャップです。深めで非常に型も良く、デッドストックのような状態です。生地も柔らかく、刺繍のクオリティも高いです。これからの季節にコーデュロイキャップをいかがですか？●サイズ頭周り　　約62.5cm(最大)高さ　　　約18cmツバ縦　　約7.5cmツバ横　　約19.5cm●当アカウントの特徴デザインの質が高いもの特化して出品しておりますので、ご興味のある方はフォローをお願い致します。●フォロー特典購入意思があり、フォローしましたとコメントをして頂くと、専用にした上で表示金額から割引します。割引額は10000円以上▷1000円引き10000円未満▷500円引きこれ以上の値下げは致しません。質問は購入前までにお願いします。カラー...ブラック形...ベースボール
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