美品　ルイヴィトン　ダミエ　　黒色　2つ折り財布

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財布形···二つ折りカラー···ブラック値段 約6万5000円4年以上前に憧れのルイ・ヴィトンを買うためコンビニのバイトを頑張り、やっと百貨店で購入しました。しかし、傷つけたり、無くしたりと思うと中々使うことが出来ず、ずっと保管していました。初めてのアルバイトで頑張り、貯めたお金で買った物なので思い入れがとても強いです。今回、財布を使わずに保管しておくのはもったい無いと思い思い切って出品しました。どうか素敵なあなたに使っていただきたいです。すぐ使うつもりだったので、箱などは捨ててしまいました。あらかじめご了承ください。商品自体はとても綺麗な状態です。メルカリ初心者なので、何か不明な点が有ればコメントください。サイズ 財布を折った状態で、横約10cm縦10cm高さ23cmシリアルナンバー CA1195