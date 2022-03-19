■未使用■ETROエトロ■ブラウン系ペイズリー柄マフラー■メンズ レディース■

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ご覧いただき有難う御座います◆◆◆◆◆◆◆誠に申し訳ありませんが、単品でのお値引きは行っておりませんm(__)m複数ご購入の場合のみ、多少(5%程度)のお値引きをさせて頂きます。コメント頂き頂きましたら、ご対応させて頂きますので宜しくお願い致しますm(__)m◆◆◆◆◆☆#小梅姫コレクション■ETROエトロ■ペイズリー柄マフラー【状態】未使用品(自宅保管品)【素材】ウール100%【size】約29×70cm(フリンジ含む)【色柄】ブラウン系×ペイズリー柄【付属品】特に無し5～6年程前に父親が知人から頂いて、結局使用しなかった物になります。。特別なダメージも無く、綺麗な状態だと思います。あくまでも自宅保管のお品になりますので、完璧をお求め方や神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。リユース品にご理解の有る方のみの御購入宜しくお願い致しますm(__)m#ETROエトロマフラー#ETROエトロ襟巻き#ETROエトロメンズマフラーカラー...ブラウン素材...ウール柄・デザイン...その他