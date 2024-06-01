ルイヴィトン 二つ折り長財布 ダミエアンフィニ ポルトフォイユ ブラザ

#しかちゃん商品一覧◆フォロワー様割引あります!!→フォロワー様へのお値下げ承ります!!コメントください!!◆ご入金から24時間以内に発送致します!!★商品情報★ブランド名：ルイ・ヴィトンLOUISVUITTON商品名：アンフィニ/ブラザ/N63010種類：長財布W約19cmxH約10cmxD約1.5cmシリアルナンバー：SP1182購入店：大手ブランド買取店仕様：開閉方法 フラップ式ファスナー式小銭入れ1札入れ1オープンポケット5カードポケット13★状態★・ファスナー、スムーズに動きます・届いた日から早速お使いいただけます・ファスナーの滑り良好中、外ととても状態良くまだまだ長く使って頂けれる商品です*********************************************************************◆購入先真贋確認済みのみ扱っている古物商許可済みのブランドリユース専門卸業者。（私自身も古物商許可を取得しております）万が一偽物・コピー商品が確認された場合、着払いににて素早く返品承ります。◆保管・冷暗所にて丁寧に保管してあります。・タバコも吸っておりません。◆発送について・可能な限り24時間以内発送いたします。・万が一遅れる場合は、事前にご連絡させて頂きますブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#しかちゃん商品一覧#しかちゃん_財布最後までお読み頂きありがとうございました



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