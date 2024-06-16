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【週末特価！】BOTTEGA VENETA 長財布ラウンドウォレット本革ネイビー
商品番号 S22953710017
商品名

【週末特価！】BOTTEGA VENETA 長財布ラウンドウォレット本革ネイビー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 7,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【週末特別価格！】20,000円⇒16,800円【超～お買得！】BOTTEGAVENETAの長財布○コンディション:使用感ございますが、使用には問題なく、まだまだお使い頂けます。※お財布の中古品は多少のスレや小銭入れの汚れなどあります。完璧をお求めの方はご入札御遠慮下さい。○サイズタテ約11cmヨコ約20cmマチ約3cm○カラーネイビー○素材レザー本革※撮影用のため、カード、保存袋は付きません。※NC・NRでお願い致します┏○ペコッ
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