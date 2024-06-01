アリス・イン・ワンダーランド　チェシャ猫　NEWERA　キャップ

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ご覧いただきありがとうございます！ニューエラと、アリスインワンダーランドのコラボ限定キャップです♪限定品とあって今では希少なお品物となっております＾＾目立つ傷汚れはございませんが、中古品の為御理解ある方よろしくお願い致します。#ディズニー ＃不思議の国のアリス