ジャンニヴェルサーチ ネクタイ メデューサ マルチカラー チェーン

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ご覧いただきありがとうございます♪■ブランド\u2028GIANNIVERSACEヴェルサーチネクタイ ハイブランドメデューサ柄チェーン柄ドット柄総柄マルチカラーロゴ イタリア製■素材 シルク 100%■サイズ 大剣先:9.5cm\u2028小剣先:4cm\u2028※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。■色(カラー)\u2028黒 緑 ゴールド 青 パープル■状態ランクランク:SA\u2028※目立った傷や汚れなし。 ※クリーニング済み。【ランク詳細】\u2028S・・・新品もしくは未使用品\u2028SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品です。\u2028A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の少ない綺麗な商品です。(美品)\u2028B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。\u2028C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。\u2028D・・・全体的に状態が悪い商品です。■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■発送折りたたんで発送いたします。多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用して頂くか、クリーニングに出して頂くのがいいと思います。その他のネクタイはこちら♪#トラジショップネクタイ事業部※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解くださいませ。ご不明な点は購入前に分かる範囲でお答えいたしますので、ご質問下さい。プロフィールをご覧頂き、内容をご理解、ご了承いただいた上でご購入頂きますようお願い申し上げます。