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RALPH'S COFFEE キャップ　　グリーン
商品番号 E38819724194
商品名

RALPH'S COFFEE キャップ　　グリーン
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフズコーヒーのキャップです。試着のみ新品未使用品になります。タグ付きクラシックなアメリカのコーヒーショップスタイルを称えるコットンツイルのキャップです。フロントにはグリーンの「Ralph'sCoffee」ロゴが刺繍されています。左後ろには「Ralph'sCoffeeRalphLauren」のラベルが縫い付けられたエッセンスがあふれるデザインになっています。素材綿100％
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