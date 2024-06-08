RALPH'S COFFEE キャップ　　グリーン

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商品詳細
ラルフズコーヒーのキャップです。試着のみ新品未使用品になります。タグ付きクラシックなアメリカのコーヒーショップスタイルを称えるコットンツイルのキャップです。フロントにはグリーンの「Ralph'sCoffee」ロゴが刺繍されています。左後ろには「Ralph'sCoffeeRalphLauren」のラベルが縫い付けられたエッセンスがあふれるデザインになっています。素材綿100％
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