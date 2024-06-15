ジャンポール・ゴルチエ　ジーンズ　袖なしＴシャツＭサイズ

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商品詳細
ＪＰＧジーンズの袖無しＴシャツですメンズMサイズですが、タイトです。２００３年頃にゴルチェショップで購入しました。５，６回着用しました。洗濯は手洗です。プリントは傷みなく色褪せ無くきれいです。首と袖ぐりのリブ部分に若干毛羽立ちが有ります。金額は覚えておりません。ファッションの好みが変わり永らく保管していましたが勿体無いので出品します。中古品、及びヴィンテージ品に理解ある方に購入いただけたらと思います。カラー...レッド袖丈...袖なし柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...夏
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