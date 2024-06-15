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★スカル ハーレー★BIG RED MACHINEヘルズエンジェルスTシャツ
商品番号 C35550619320
商品名

★スカル ハーレー★BIG RED MACHINEヘルズエンジェルスTシャツ
ブランド名 ガボール
特別価格 税込 5,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『BIGREDMACHINE1997』本場アメリカで製作された『ヴィンテージ・バイカーＴシャツ』になります。チームカラーである『ＲＥＤ＆ＷＨＩＴＥ』で描かれた『スカルバイクファイヤー』のイラストがTシャツから飛び出してくるような迫力の一着です。結成から半世紀以上たった現在もなお、勢力を拡大している悪名高きモーターサイクルクラブ『HELLSANGELS(ヘルズエンジェルス)BIGREDMACHINE』は、シルバーアクセの巨匠『ガボール』とも強いつながりを持っており、アメリカ全土を始め、アラスカ、カナダ、ブラジル、コロンビア、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界中に支部がある巨大組織です。入手してから大切に保管していた、新品未着用になります。◆サイズ：M（アメリカサイズ：S）◆アメリカ製☆他にもレアな『Tシャツ』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#Tシャツルイ☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆#ストリートルイ#BIGREDMACHINE#ヘルズエンジェル#バイカー#ハーレーダビッドソン
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