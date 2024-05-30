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GOYARD PORTEFEUILLE ST ROCH ゴヤール 長財布 札入れ
商品番号 U86973319002
商品名

GOYARD PORTEFEUILLE ST ROCH ゴヤール 長財布 札入れ
ブランド名 ゴヤール
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただき誠にありがとうございます。GOYARDPARISPORTEFEUILLESTROCHゴヤール長財布札入れヘリンボーン新宿伊勢丹購入定価¥1252805年ほど使用現在箱に入れて保管中比較的美品です付属品である箱、ショッパー、黄色い保護包装布、商品購入証明書全てございます見たい箇所ございましたらコメント下さい
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