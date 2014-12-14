ご覧いただきありがとうございます♡プリティーリズムリズムのストーンスカートとパンプスの2点になります♪使用済みで長期にわたる自宅保管の中古品ですが目立った傷や汚れはないです。ですが若干シューズのストーンの方は写真で見たらわかる通り元々なんですがプリント(?)の位置が下ですレアストーンだと思います。なにかご質問等ありましたら気軽にコメント下さい♪即購入もOKです♪



駿河屋 - 【買取】B03-M061[ポップ]：レモンハイソ＆カラースニーカー ...



プリズムストーン プリティーリズム クール コーデセット レアストーン | フリマアプリ ラクマ



プリズムストーン戦記：レアなストーンを入手せよ！ | SSブログ



プリズムストーン レアストーン リズム ボトムス＆シューズ 売れ筋がひ ...



プリズムストーン プリティーリズム クール コーデセット レアストーン



プリズムストーン | labiela.com



駿河屋 -<中古>B03-057☆[セクシー]：ダルメシアンショートパンツ ...



りあか's shop｜フリマアプリ ラクマ



プリティーリズム プリズムストーン 大会限定 ピュアクリスタル ...



【レア】プリズムストーン ラブリープチコーデセット レア コンプリート



プリティーリズム プリズムストーン まとめ売り smcint.com



プリズムストーン プリティーリズム | フリマアプリ ラクマ



Amazon | プリズムストーン プリティーリズム レア あいら りずむ ...



T-ARTS - プリティーリズム プリズムストーン ほぼレア以上 25個セット ...



駿河屋 -<中古>B04-031[ポップ]：ストライプショートパンツ ...