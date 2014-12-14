プリズムストーン レアストーン リズム ボトムス＆シューズ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡プリティーリズムリズムのストーンスカートとパンプスの2点になります♪使用済みで長期にわたる自宅保管の中古品ですが目立った傷や汚れはないです。ですが若干シューズのストーンの方は写真で見たらわかる通り元々なんですがプリント(?)の位置が下ですレアストーンだと思います。なにかご質問等ありましたら気軽にコメント下さい♪即購入もOKです♪
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