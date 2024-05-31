スターウォーズ × アディダス オリジナルス

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モデル/シリーズ···NMDスターウォーズ×アディダスオリジナルスNMDR1V2\"ランド・カルリジアン\"スカイティント/コアブラック/ゴールドメタリック品番FX9300帝国支配時代を生き抜いた逞しきリーダーをフィーチャー！世界中に熱狂的なファンを生み出してきた、”STARWARS(スターウォーズ)”。長年パートナーシップを築いてきた\"ADIDAS(アディダス)\"からは、2019年年末に公開された\"STARWARSTHERISEOFSKYWALKER\"とのコラボレーションにつづき、1980年に公開され、生誕40周年を迎えた「スター・ウォーズエピソード5/帝国の逆襲」とのアニバーサリーパックがリリースされる。\"ハン・ソロ\"の旧友であり、ギャンブラー、そして\"ミレニアムファルコン\"の初代船長、反乱同盟軍の将軍も務めた、\"LANDOCALRISSIAN(ランド・カルリジアン)\"。彼のキャラクターを表現した\"NMDR1V2\"がリリースされる。シューレースを覆うパーツ、半透明のオーバーレイを加えたアッパーは淡いブルーで切り替え、1980年に公開された\"エピソード５\"で登場した\"カルリジアン\"の衣装を彷彿させる。シュータンはフェイスプリントが入り、左右にそれぞれ\"STAR\"/\"WARS\"のデュブレが輝く。----------------------外で1回数時間履いた程度です。❌値下げ不可宜しくお願い致します