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【新品】高級カシミヤ100パーセントマフラー　ana 機内販売　免税品販売
商品番号 N57350346790
商品名

【新品】高級カシミヤ100パーセントマフラー　ana 機内販売　免税品販売
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANAの国際線機内販売で購入した英国ブランド、モーガン＆オーツのカシミヤ100%マフラーです。プレゼント用に20000円で購入しましたが、渡しそびれてしまい出品いたします。高級セレクトショップ等でもお取り扱いのあるブランドでとても高級感のある素敵なマフラーです。メンズラインはウール混もありますが、こちらは最高級のカシミヤ製で肌触りがとても良いです。新品未使用英国製チェック素材　カシミヤ100％サイズ　185×30cm専用の箱に入っています。プレゼントにもどうぞ。素材···カシミヤ敬老の日プレゼントギフトストールカシミヤカシミアマフラー羽織り高級伊勢丹髙島屋大丸阪急東急バーニーズニューヨークやユナイテッドアローズ、エストネーション、ビームス、フェラガモ、アルマーニ等お好きな方にお薦めです。柄・デザイン···チェックカラー···グレー素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/septet999019.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose187740.html
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