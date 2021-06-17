- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
SUBPOPサブポップ(インディペンデントレコードレーベル)ニルヴァーナ、マッドハニーなどグランジブームを牽引したレーベルがバックプリントに。フロントには『LOSER』(負け犬)が蛍光ピンク色の文字でプリントされています!ボディはGILDANですが古着を黒色に染めて(糸は染まらず元の青色のまま)古着のプリントTシャツの上からSUBPOPのプリントを入れています。これは、15年ほど前にワンシーズンのみ販売された希少なものだと思います。LOSERもかなり挑発的で皮肉なメッセージなんですが元の古着のプリントも薄っすらと見えますが「IamaSuperSeller」「GirlScoutsCookie」(大麻) なんとも挑発的なメッセージが右下に。新品未着用品。ダメージ等は見当たりませんでした。自宅保管していましたので画像にてご確認お願いします。着丈:65cm身幅:52cm肩幅:48cm#サブポップ #SUBPOP#LOSER#ニルヴァーナ#NIRVANA #レコードレーベル#後染め ＃subpop＃nirvana＃グランジ＃カートコバーン＃バンドTシャツ ＃希少＃掘り出し物 ＃プレミアム
http://narcologia.ru/goods/composite667354.html
http://narcologia.ru/goods/cotton565761.html
http://narcologia.ru/goods/tenet276663.html
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
Bodocos Print T S/S（ボドコス ビンテージ リメイク Tシャツ） - Charcoal TOKYO Online Store
ボロTシャツ Lサイズ ダメージ加工 リメイク プリント くすみカラー 古着
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
ボロTシャツ Lサイズ ダメージ加工 リメイク プリント くすみカラー 古着
リメイクTシャツ | KISS,TOKYO,TOPS | JUGLANS
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
ボロTシャツ Lサイズ リメイク ビッグプリントデザイン ダメージ加工 古着
http://narcologia.ru/goods/composite667354.html
http://narcologia.ru/goods/cotton565761.html
http://narcologia.ru/goods/tenet276663.html
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
Bodocos Print T S/S（ボドコス ビンテージ リメイク Tシャツ） - Charcoal TOKYO Online Store
ボロTシャツ Lサイズ ダメージ加工 リメイク プリント くすみカラー 古着
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ | hartwellspremium.com
ボロTシャツ Lサイズ ダメージ加工 リメイク プリント くすみカラー 古着
リメイクTシャツ | KISS,TOKYO,TOPS | JUGLANS
SALE!!!! VINTAGE ヴィンテージ 80's 染み込み リンガー Tシャツ ...
ボロTシャツ Lサイズ リメイク ビッグプリントデザイン ダメージ加工 古着