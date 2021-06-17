SUBPOP/LOSER/リメイクVintageTシャツ

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SUBPOPサブポップ(インディペンデントレコードレーベル)ニルヴァーナ、マッドハニーなどグランジブームを牽引したレーベルがバックプリントに。フロントには『LOSER』(負け犬)が蛍光ピンク色の文字でプリントされています!ボディはGILDANですが古着を黒色に染めて(糸は染まらず元の青色のまま)古着のプリントTシャツの上からSUBPOPのプリントを入れています。これは、15年ほど前にワンシーズンのみ販売された希少なものだと思います。LOSERもかなり挑発的で皮肉なメッセージなんですが元の古着のプリントも薄っすらと見えますが「IamaSuperSeller」「GirlScoutsCookie」(大麻) なんとも挑発的なメッセージが右下に。新品未着用品。ダメージ等は見当たりませんでした。自宅保管していましたので画像にてご確認お願いします。着丈:65cm身幅:52cm肩幅:48cm#サブポップ #SUBPOP#LOSER#ニルヴァーナ#NIRVANA #レコードレーベル#後染め ＃subpop＃nirvana＃グランジ＃カートコバーン＃バンドTシャツ ＃希少＃掘り出し物 ＃プレミアム