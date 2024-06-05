ヌーディージーンズ　ベルト　リバーシブル

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こちらは、上質なイタリアンレザーを使ったヌーディージーンズのリバーシブルベルト♪ブラウンレザーの表面とインディゴデニムの裏面、バックルを付け直せば、二通りの着こなしが楽しめます！いつものデニムスタイルに、ピリッと効かすアクセントに最適★サイズ85(約3cm/約81〜約91cm)ベルトには、1インチ(2.5cm)間隔で、5箇所の穴が開いております。●MADEINITALY●素材：牛革定価15,400円素材···本革