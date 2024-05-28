グッチ　ネクタイ　GG柄　ブランドロゴ

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商品詳細
多少の使用感があります。大剣部分に多少の破れがあります。写真10枚目をご確認いただき状態にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。●商品グッチGG柄ネクタイ●サイズ(cm)大剣幅/約10cm自宅保管になります。神経質な方のご購入はお控えください。#ブランドネクタイ#ビジネス#プレゼント#入社式#入学式#卒業式#結婚式#同窓会#成人式#父の日#誕生日#バレンタイン#就活#婚活4125115888
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