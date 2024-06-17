美品　シャネル　CHANEL　トラベル　ナイロン　財布　ウォレット

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●カラー ブラック 黒●サイズ表記Ｍサイズ縦 10cm横 10cm厚さ1cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材ナイロン●状態擦れ 小汚れ 小使用感 小ブランド専用セレクトショップにて購入品梱包は簡単な物になります状態等は画像の方に上げてますので確認お願い致します中古品になりますのでご理解いただいた上でのご考慮、ご検討お願い致します質問等ありましたらお気軽にコメントにてお尋ね下さい 34110財布形···二つ折り