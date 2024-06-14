OLD STUSSY メッシュキャップ　総柄　希少　缶バッチ　ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。【寸法】フリーSTUSSYのメッシュキャップになります。可愛い総柄デザインで、缶バッチとピンバッチがついています。サイズも調整可能なので基本的にどなたでも着用可能かと思います。状態も比較的良いのでまだまだご愛用可能です。一点物につき早い者勝ちになりますので、気になる方は是非お早めにどうぞ。【used品に関しまして】あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい(^^)