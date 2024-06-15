ポロスポーツ キャップ polo sport デニムキャップ

サイズ：男女兼用フリー約53cm-61cm(調節可)素材...コットンカラー...インディゴブルー形...ベースボール海外並行輸入品になります。美中古、写真にてご確認ください。※折りたたんでネコポスで発送させていただきます。※あくまで中古品であることをご理解のうえご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。



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