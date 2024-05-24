ポールスミス マフラー 羊毛100% ヴァージンウール ドイツ製

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商品詳細
PaulSmith／ポールスミス マフラー30センチ×152センチ(フリンジ含まず)表と裏のお色が違うので巻き方によってふた通り楽しめます。表は画像2枚目のえんじ色裏は画像4枚目の茶色がベースです。usedですがあまり使用していないので美品です。とても質の良いもので、暖かいです
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http://narcologia.ru/goods/reproduce344055.html
http://narcologia.ru/goods/procurement589733.html
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