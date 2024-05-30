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良品　イーストマン　バイオリンケース　ハードケース　4/4　2WAY　ショルダー
商品番号 C84209508854
商品名

良品　イーストマン　バイオリンケース　ハードケース　4/4　2WAY　ショルダー
ブランド名 イーストマン
特別価格 税込 7,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ふとサル楽器即購入OKです！お値下げは可能な範囲でご対応したいと考えておりますのでご希望の場合はコメントにて希望金額をお伝え下さい。コメントのやり取り中に他の方にご購入頂いた場合は購入された方を優先致しますのでご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)即購入OKです！【商品名】EASTMAN　STANDARDイーストマン　スタンダード【商品紹介】スタイリッシュな形状と多様な色彩で絶大な人気のイーストマンバイオリンケースシリーズ【タイプ】ハードケース2WAY【キズ、汚れ、ヤケ】こちらの商品は中古品になりますので外装に小傷・スレ傷がございますが（お写真10枚目）、内部に損傷はなくまだまだお使い頂けます。【付属品】本体ストラップ（リュックタイプ）バイオリン布団（カバー）【梱包】プチプチや巻ダンボール、ラップなど必要に応じて梱包致します。種類...バイオリンアクセサリー・パーツ...ケース
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