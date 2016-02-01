【美品】ダンヒル エンジンターン 二つ折り財布 レザー メンズ

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管理番号：82260935○アイテムdunhillダンヒルエンジンターン二つ折り財布レザー本革メンズ○サイズヨコ：11cmタテ：9.5cmマチ：2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ABSS新品・タグ付きS未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。A多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。B特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。C状態が悪く使用感の強いお品となっております。Dジャンク品or難あり品○素材レザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。